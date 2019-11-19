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 Австрийская компания разработает дизайн аэродрома в Днепропетровской области

Дизайн аэродрома Международного аэропорта в Днепропетровской области разработает австрийская компания Airport consulting Vienna к концу этого года.

Об этом стало известно во время совещания в Днепропетровской областной государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"В госбюджете на 2020 год на аэропорт в Днепропетровской области заложили 1 млрд грн. Мы сразу приступили к работе – должны быстро согласовать все технические моменты, чтобы строительство терминала и взлетно-посадочной полосы началось в срок. Строители приступят к работе на объекте уже в 2020 году", – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Выделенные государством средства пойдут на строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км.

Австрийская консалтинговая компания уже работает над базовой плановой документацией для Международного аэропорта "Днепр". 

"В Airport Consulting Vienna огромный международный опыт консультационной поддержки инвестиционных проектов в индустрии аэропортов. Мы применим нашу глобальную экспертизу в Днепре, чтобы в городе появились очень функциональные и современные "воздушные ворота", – отметил представитель Airport Consulting Vienna Юрий Рубанов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160615
 
 
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