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 Зеленский подписал закон об обустройстве и содержании госграницы

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

На данный момент украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры для обеспечения соблюдения режима государственной границы. В то же время линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности полосы отвода земельного участка шириной не менее 50 метров.

Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач охраны и защиты государственной границы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160609
 
 
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