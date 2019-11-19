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 Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза. СПИСОК

С 20 ноября на дорогах Украины добавится 57 новых контролируемых участков на автодорогах.

Об этом со ссылкой на Патрульную полицию сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM, а измеряться скорость будет на 186 участках", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с начала работы прибора (октябрь 2018 года) патрульные привлекли к ответственности около 350 тыс. нарушителей.

Радары фото- и видеофиксации скорости TruCam украинская патрульная полиция начала использовать с 8 октября 2018 года.

По состоянию на сентябрь количество административных правонарушений, зафиксированных с помощью данных радаров, составляло 302 тыс.

Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза 01
Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160608
 
 
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