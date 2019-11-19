 Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза. СПИСОК

Об этом со ссылкой на Патрульную полицию сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM, а измеряться скорость будет на 186 участках", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с начала работы прибора (октябрь 2018 года) патрульные привлекли к ответственности около 350 тыс. нарушителей.

Радары фото- и видеофиксации скорости TruCam украинская патрульная полиция начала использовать с 8 октября 2018 года.

По состоянию на сентябрь количество административных правонарушений, зафиксированных с помощью данных радаров, составляло 302 тыс.



