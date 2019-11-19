 Без законов о казино и янтаре бюджет может недополучить 4,5 миллиарда, – Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор.

"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я очень хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет. Как и каким образом - это будет регулироваться исключительно на уровне законов", - подчеркнул Пацкан.

Согласно госбюджету на 2020 год, правительство рассчитывает на поступление более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.Пацкан отметил, что законопроекты, регулирующие деятельность в указанных сферах, еще рассматриваются в профильных комитетах.

"Счетная палата, анализируя проекты государственных бюджетов, неоднократно отмечала необходимость придерживаться норм Бюджетного и Налогового кодексов. Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще непринятых законодательных изменений. Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год полагалось бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Непринятие этих законов или принятие в иной редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - отметил председатель Счетной палаты.

Кроме того, добавил он, от приватизации ожидается поступление 12 млрд грн в государственный бюджет.

Пацкан выразил надежду, что в следующем году, в отличие от предыдущих, поступления в государственный бюджет от приватизации будут реальными, а не только запланированными.