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 Telegram объявил конкурс по разработке новостного агрегатора

Мессенджер Telegram запустил конкурс на создание алгоритма для ранжирования новостей Data Clustering Contest. Призовой фонд двух этапов конкурса составит $200 тыс.

Об этом сообщается в Telegram-канале Telegram Contests, там же опубликованы и правила Data Clustering Contest, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Разработчики должны представить алгоритм, который сможет отличать тексты на русском и английском языках от текстов на других языках; отделять новости от других текстов; группировать новости по семи категориям: "Общество", "Экономика", "Технологии", "Развлечения", "Наука", "Спорт" и "Другие". Также алгоритм должен будет группировать похожие новости в сюжеты и ранжировать их.

На создание алгоритма желающим принять участие в конкурсе выделили две недели. Свои разработки участники Data Clustering Contest должны загрузить на @jobs_bot до вечера 2 декабря.

Авторы лучших работ разделят призовой фонд в размере $100 тыс. и смогут поучаствовать во втором этапе конкурса, где получат шанс претендовать еще на $100 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160599
 
 
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