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 Аграрный рынок
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Все про:Аграрный фонд (64) Янукович (286) Милованов Тимофей (43)

 "Аграрный Фонд" может возглавить его бывший менеджер, уволенный в 2015 году

Должность нового и.о. главы ПАО "Аграрный фонд" может занять Иван Барышев, который является директором ГП "Спецагролизинг". Ранее Барышев уже работал в "Аграрном фонде".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на экс-председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко на своей странице в Facebook.

Барышев подал декларацию кандидата на пост и.о. главы "Аграрного фонда" 15 ноября.

"Для общественности, кто еще не знает, и лично для министра Тимофея Милованова делюсь инсайдом: я лично увольнял Ивана Барышева из ПАО "Аграрный фонд" в 2015 году. Его больше можно отнести к группе Арбузова-Колобова-Присяжнюка-Давиденко-Приходько-Кирюка-Драня – группа руководителей времен Януковича 2010-2014", – написал Радченко.

По словам Радченко, именно в это время "Аграрный фонд" пострадал больше всего, больше всего было реализовано коррупционных схем и хищений.

"Именно тогда были выведены более 2 млрд грн через Брокбизнесбанк. А концентрация (риск невозврата) заключенных Барышевым в 2014 г. форвардов на одну известную группу составила почти 900 млн грн", – сообщил Радченко.

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил об увольнении Андрея Радченко. Но официального документа об увольнении пока нет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160592
 
 
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