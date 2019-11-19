 Мининфраструктуры хочет передать функции ГАК "Автомобильные дороги Украины" частному сектору

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с новым главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александром Кубраковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Ее функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативнее закупать лучшую технику. Да и вообще это нормальная европейская практика, когда содержанием и эксплуатацией дорог занимается частный сектор. А у нас какой облавтодор ни возьми - он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - сказал Криклий.

Кроме того, Криклий сообщил о планах лишить "Укравтодор" функции инспекции дорог. "Они ("Укравтодор") - заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю - сам проверяю, что не является действенным инструментом", - отметил министр.

Основателем ГАК "Автомобильные дороги Украины" является государство в лице "Укравтодора". Одной из главных задач компании является выполнение работ по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования государственного и местного значения длиной 170 тыс. км. Компания также выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, мостов, других искусственных сооружений и элементов обустройства.

В состав компании входят 33 дочерних предприятия, которые действуют во всех областях Украины.