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 Аграрный рынок, Макроэкономика
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 Послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) поддерживает открытие свободного рынка земли в Украине, поскольку это поможет раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение послов G7, передает БизнесЦензор.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160580
 
 
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