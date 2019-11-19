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 Госэнергоэффективности ожидает роста инвестиций в биоэнергетику после запуска "зеленых" аукционов

Инвестиционный ресурс с введением "зеленых" аукционов и установлением квот поддержки проектов возобновляемой энергетики будет перенаправлен в сторону биоэнергетики.

Так считает глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с переформатированием мы ожидаем роста спроса на биомассу", – сказал Савчук.

По его словам, до последнего времени большинство частных инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике осуществлялись в СЭС.

"Это легче, чем проекты по биоэнергетике, также стимулировал высокий "зеленый" тариф", – пояснил Савчук.

Однако, по его словам, в биоэнергетике тоже есть стимулы, которые, учитывая намечающиеся ограничения СЭС и ВЭС, помогут мобилизовать инвестиции в эту отрасль.

"Большой плюс, что нам удалось отстоять тариф в 12,4 евроцента на производство электроэнергии из биогаза", – подчеркнул глава Госэнергоэффективности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160572
 
 
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