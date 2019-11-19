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 Президент подписал закон о запрете сплошных рубок на горных склонах в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-IX, принятый Верховной Радой 30 октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Закон совершенствует систему охраны пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых древостоях на отвесных склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Подписанный президентом закон предполагает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продолжение действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошной вырубки елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160569
 
 
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