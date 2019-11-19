 Франция обнародовала новую модель расширения ЕС

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver, передает БизнесЦензор.

Сейчас расширение ЕС работает путем открытия переговоров о присоединении со странами-кандидатами, которые охватывают 35 отдельных областей европейского права.

После того, как кандидаты соглашаются осуществить необходимые реформы, их принимают как полноправных членов.

Но в новой французской модели осуществление реформ будет семишаговым процессом, в течение которого кандидаты будут получать доступ к избранных программам и фондам ЕС, прежде чем прийти к "полному" членству.

Семь шагов - это: (I) верховенство права и основные права; (II) образование и наука; (III) занятость и социальные дела; (IV) финансовые дела; V) единый рынок, сельское хозяйство и рыболовство; (VI) иностранные дела; и (VII) - другое.

Если кандидаты завершили первый шаг, они могли бы, например, вступать в Евроюст, предлагает Франция.

На втором этапе они смогут получить доступ к научной программе "Горизонт 2020", а балканские университеты смогут участвовать в программе обмена студентами Erasmus+, предусматривает французская предложение.

Шаг четвертый мог бы обеспечить присоединение к банковскому союзу ЕС, тогда как шаг пятый "наделит страны-кандидаты правами на структурные фонды" - многомиллиардные субсидии.

"Завершение переговоров, соответствующее каждому шагу, произведенному страной, откроет возможность участия в соответствующих программах ЕС, быть связанным с определенной соответствующей отраслевой политикой и, где это целесообразно, получить определенное целевое финансирование. Конечной целью остается полное и полное присоединение", - говорится во французском документе.

19 ноября министры ЕС проводят первые переговоры о французских идеях. Для любого изменения необходимо единогласное согласие.

Дания и Нидерланды являются "очень близкими" к французским идеям относительно нового метода расширения, и взгляды Австрии, Чехии, Италии, Польши, Словакии и Словении являются "приближенными", заявила министр Франции по вопросам с ЕС Амели где Моншален.

Если согласия удастся достичь, тогда Еврокомиссия должна сформулировать идеи в юридических документах до января 2020 года. И это может означать, что реформа может быть проведена или, по крайней мере, согласована вовремя к саммиту с лидерами Западных Балкан в Загребе в мае.