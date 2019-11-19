 "Укрзализныця" ответила на обвинения Гончарука

Об этом говорится в заявлении набсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Несмотря на то, что многое сделано, мы признаем, что сделать надо еще больше, и в этом контексте мы приветствуем любую конструктивную критику и указания нам на недостатки как ценный вклад в улучшение показателей компании", – сказано в заявлении.

В то же время члены наблюдательного совета отметили, что "Укрзализныця" за последние два года заметно улучшила финансовый результат и повысила свою прозрачность, а также утвердила ключевые документы, которыми заложена институциональная основа для развития компании.

Кроме того, летом наблюдательный совет прекратил полномочия четырех из семи членов правления "Укрзализныци" и отобрал новые кандидатуры для их назначения правительством.

Члены наблюдательного совета также отметили прогресс компании в предотвращении и борьбе с коррупцией.

"Менеджмент компании взял на себя обязательства сосредоточиться на искоренении коррупции. С этой целью компания на конкурсной основе провела отбор трех новых руководителей: директора по закупкам, руководителя по комплаенс и руководителя по управлению рисками. Компания тесно сотрудничает и в дальнейшем усиливает взаимодействие с правоохранительными органами, в частности с целью противодействия организованной преступности, которая пронзила "Укрзализныцю" за годы существования", – отмечается в заявлении.

Также наблюдательный совет открыл внутреннюю анонимную горячую линию, на которую железнодорожники могут сообщать о случаях коррупции. Вскоре будет внедрена внешняя анонимная горячая линия для общественности.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен сменить руководство "Укрзализныци") из-за коррупции на предприятии.

"Коррупция в "Укрзализныци", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", – сказал премьер.