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 В Ривненской области обнаружили 14 тысяч утечек газа с начала года

В течение 10 месяцев 2019 года специалисты "Ривнегаза" обследовали более 10 тыс. км газовых сетей Ривненской области, во время обследований было выявлено и ликвидировано более 14 тысяч утечек газа.

Об этом сообщает пресс-служба газораспределительной компании, передает БизнесЦензор.

В частности, с начала года специалисты "Ривнегаза" провели обследование 8 тыс. км подземных и почти 2 тысяч километров надземных газопроводов, по которым газ транспортируется в дома потребителей по всей области.

Во время обследований было выявлено и ликвидировано 131 утечку на подземных трубах и почти 14 тыс. – на надземных газопроводах и их соединениях.

Кроме того работники службы комплексного приборного обследования (КПО) нашли и восстановили 93 повреждения изоляционного покрытия.

"Обследование, диагностика и устранение повреждений газораспределительной системы осуществляются специалистами службы КПО. Причем в любую погоду независимо от времени года. В общем, это очень сложная работа", – отметил директор технический АО "Ривнегаз" Александр Ганжа.

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В компании напомнили, что для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 263 тысяч абонентов Ровенской области, специалисты "Ривнегаза" ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций.

Так с начала года проведено 21,3 тыс. регламентных работ на 1 620 газорегуляторных пунктах шкафного типа (ШРП) и более 2 тыс. регламентных работ на 173 обычных газорегуляторных пунктах (ГРП). Проведено почти 11 тыс. проверок 905 станций катодной защиты и более 55 тыс. домовых регуляторов давления.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160552
 
 
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