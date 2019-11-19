 Количество полетов в воздушном пространстве Украины выросло на 12%, – "Украэрорух"

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании выполнили 95 210 рейсов, иностранные – 195 121 рейс. Оба показателя имеют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 3,7% и 16,8%, соответственно.

Отмечается, что за последние пять лет динамика обслуживания полетов в Украине заметно изменилась. После закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС, включая буферную зону, а также прекращение авиасообщения между Украиной и Россией, количество полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев 2016 года этот показатель составляет 214 262 полетов.

Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования "Украэроруха" – тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581. Основное падение объемов за последние 5 лет произошло по транзитным потокам.

За 10 месяцев этого года количество транзитных полетов на 58,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2013 года. Меньше по состоянию на конец октября этого года является также количество внутренних рейсов – на 17,1% меньше по сравнению с 2013 годом. Положительная динамика наблюдается только на международных рейсах, количество которых по сравнению с 2013 годом увеличилось на 13,5%.

С 2017 года ситуация постепенно начала улучшаться, хотя показателей 2013 года Украина до сих пор не достигла. В 2017 году количество полетов за 12 месяцев составила почти 254 000 рейсов, в 2018 году – 300 853 рейса.