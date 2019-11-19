 Минэкономики заказало создание системы регистрации авторских прав на блокчейне

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году должны создать комплексную автоматизированную систему регистрации и учета в сфере авторского права и смежных прав.

Система должна включать модуль взаимодействия с авторизованными электронными площадками, которые будут принадлежать Организациям коллективного управления объектами авторского права и (или) смежных прав.

В системе также должны быть предусмотрены электронные кабинеты для Организаций коллективного управления, для работника Национального офиса интеллектуальной собственности, а также для телерадиоорганизаций и субъектов хозяйствования, осуществляющих публичное сообщение музыкальных и аудиовизуальных произведений и фонограмм (видеограмм).

Также предусмотрен модуль взаимодействия с государственными системами и реестрами, блокчейн-хранилище, публичная часть системы, сервис сообщений e-mail, sms и push тому подобное.

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Исполнитель передаст заказчику все исключительные имущественные авторские права на систему. Гарантия на качество услуг составляет год и включает техническую и информационную поддержку. Предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере 5% от его стоимости. Цена сделки на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки в 4,8 млн грн.

Более дорогими конкурентами победителя тендера были столичные ООО "Эф Ди Ай Кампани" (FDI) Эмиля Купайгородского и ООО "ТрансЛинк Консалтинг" Романа Горбатых, Сергея Мерка и Владимира Шмидке, причем никто из участников не снижал цену в ходе аукциона.

Киевские "Компьютерные информационные технологии" ("КИТ") принадлежат Сергею Маломену и Александру Ефремову (тезкой экс-нардепа от Партии регионов). Эти двое также владеют ООО "Китсофт", а Ефремов - еще и ООО "Китсофт Плюс" единолично и ООО "Кит Групп" с Владимиром Володарским и совладельцем ООО "Бакотек Лтд" Евгением Бадахом.

В целом победитель "КИТ" с 2008 года получил подрядов на 88,5 млн грн, "Китсофт" с 2016 года - на 1,70 млн грн, а "Китсофт Плюс" с 2017 года - на 5,8 млн грн.