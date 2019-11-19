 Россия на пятом году войны рекомендовала туристам отказаться от поездок в Сирию

Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии с информацией МИД России и в целях обеспечения безопасности российских туристов Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а российским туристам, находящимся в Сирии, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории Сирии", – говорится в сообщении ведомства.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила журналистам, что несмотря на военные действия в Сирии при участии как российских войск, так и нелегальных военных группировок, никаких рекомендаций Ростуризма о нежелательности поездок туда раньше не было.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщила, что в 2019 году после длительного перерыва два российских туроператора запустили продажу туров в Сирию и свозили туда около 50 человек.

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Напомним, в конце сентября 2015 года режим Башара Асада под угрозой падения обратился к РФ за военной помощью. 30 сентября Россия официально подтвердила переброску в Сирию авиационной группировки.

В период с 2014года боевые действия продолжались на всей территории страны, в том числе с участием российской нелегальной военной компании, известной как "ЧПК Вагнера".