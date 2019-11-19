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 Государственные банки закончили третий квартал с рекордной прибылью

По итогам третьего квартала 2019 года банки государственного сектора получили прибыль более 30 млрд грн, что вдвое больше, чем прибыль государственных банков за весь прошлый год.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировал "Приватбанк" - 27 млрд грн.

В третьем квартале продолжилась тенденция активного роста потребительского кредитования, которое через высокий спрос остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился на 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или 17%), что в свою очередь положительно повлияло на качество кредитного портфеля.

Отчетный квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос на более 15 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160543
 
 
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