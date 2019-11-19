 Минюст запустил автоматический обмен данными с Пенсионным фондом

Об этом говорится в сообщении Минюста, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это уже второе электронное взаимодействие в пределах национальной системы "Трембита". Благодаря системе будет осуществляться обмен данными без участия человека, что ускорит процесс предоставления услуг гражданам.

Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния граждан и Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

"Отныне проверка данных об умерших лицах автоматизирована. Это взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. Это в свою очередь позволяет своевременно оказывать социальную помощь на погребение умершего лица и прекращать выплату пенсии", – отмечается в сообщении.

В Минюсте напомнили, что до недавнего времени пересылка данных происходила вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных (данные в Пенсионный Фонд передавали в течение 10 рабочих дней) и повышало риск субъективных технических ошибок. Отныне для верификации данных благодаря системе "Трембита" у работников ПФУ есть постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физических лиц, которая, к тому же, автоматически обновляется ежесуточно.

Обмен данными имеет высокий уровень защищенности благодаря подписанию электронной печатью и шифрованию всех данных, которые передаются, а также протоколированию событий, контроля доступа к веб-сервисам и принятию мер, направленных на противодействие атакам типа "отказ в обслуживании", что гарантируется национальной системой "Трембита".

При необходимости уточнения информации ПФУ будет иметь возможность обратиться дополнительно к другим инстанциям.

"Внедрение национальной платформы обмена данными является важным шагом на пути к цифровизации государства и улучшению системы государственного управления. Министерство юстиции со своей стороны продолжает интегрировать свои ресурсы в систему "Трембита". Недавно мы наладили электронное взаимодействие с НАПК, благодаря чему проверка деклараций теперь может происходить в автоматическом режиме. Сегодня же мы презентуем автоматический обмен данными с Пенсионным фондом, который сделает невозможным любые махинации с пенсиями умерших людей", – отметил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству – контролировать процесс и избегать неправомерных выплат.

В ближайших планах совершенствование взаимодействия предусмотрено создание карточки застрахованного лица (такую карточку оформлять при рождении ребенка), а также получение информации о потере кормильца.