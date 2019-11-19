[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.1 26.46
 Власть, Транспорт
  2937  15
Все про:Аваков (172) Госпогранслужба (148) МВД (187) Франция (268)

 Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков

Украина подписала межправительственное рамочное соглашение с Францией о поддержке усиления системы морской охраны и безопасности границ.

Документ в Париже во время правоохранительной выставки Milipol-2019 подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению, после ратификации этого соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт на закупку 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины.

По словам Авакова, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины, а Франция предложила комплексные условия кредитного финансирования проекта и частичную локализацию до 25% производства в Украине.

Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков 01

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом, мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", – сказал министр.

Согласно условиям подписанного соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской – маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественным.

"Проект стоит 136 млн евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% – это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами", – рассказал Аваков.

Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков 02

"Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода", – уточнил глава МВД.

В целом проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны Госпогранслужбы – Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Новые катера будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Длина судна – 32 метра, максимальная скорость – 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию – 1200 морских миль.

Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков 03

Читайте также: Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции и спасателей. ФОТО

Как сообщалось, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160538
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Что, с вертолетов, Арсен Борисыч, маловато по карманам рассовали?
 показать весь комментарий
 
А Аваков все работу французским заводам подкидывает, то вертушки на 550 лямов, то катера, а зачем их столько если на них только браконьеров ловить, в бою от них толку около нуля.
 показать весь комментарий
 
Рюкзачки французкие пора заказывать...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что, с вертолетов, Арсен Борисыч, маловато по карманам рассовали?
 показать весь комментарий
 
 
и что - никто не волает про линкоры и авианосцы???
 показать весь комментарий
 
Подожди скоро у Игоря L процедуры закончатся его санитары отпустят к компьютеру.
 показать весь комментарий
 
 
Франция лоббирует интересы Козломордора, а Украина покупает у Франции вертолеты и катера! Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков - Цензор.НЕТ 2001
 показать весь комментарий
 
 
В данных закупках (вертолётов в том числе) первоочередным выступает откат со сделки в карман рюкзакяна. Всё остальное для них малозначительно.
 показать весь комментарий
 
 
А Аваков все работу французским заводам подкидывает, то вертушки на 550 лямов, то катера, а зачем их столько если на них только браконьеров ловить, в бою от них толку около нуля.
 показать весь комментарий
 
 
В Мариуполь, Бердянск как доставлять будем, - как обычно, по суше?...
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзачки французкие пора заказывать...
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзаков уже и не знает, где бы еще заработать... Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков - Цензор.НЕТ 6121
 показать весь комментарий
 
Украина имеет большой внешний долг.И вот закупили французские вертолеты,чтобы еще больше увеличить долг? Порошенко удовлетворил хотелку Авакова,тем самым,во-первых ,похоронив проэкт отечественного вертолет,а ,во-вторых,безответственно увеличив государственный долг Украины.Но,как говорится ,апетит приходит во время еды,Уже подавай Авакову пограничные катера,а что отечественная промышленность не может освоить производство пограничных катеров? Может! ,И снова увеличить внешний долг?Почему -то Авакову полюбились французы.С чего бы это? Здесь явно не все чисто..А где министр финансов?Почему не скажет стоп безответственности и хотелкам Авакова.Скоро не будет доходов от транзита газа,а этот лезет ,то вертолетами,то с пограничными катерами,Хоть какую-то ответственность нужно иметь! А что Аваков будет возвращать долги? Нет,а будет возвращать украинский народ ,а не Аваков,Уймись Аваков!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вместо своего судостроения подымают французское. Идиоты!
 показать весь комментарий
 
 
Камеры ПЯТЬ лет не могут установить...
 показать весь комментарий
 
 
Подумайте - какой откат с камер, а какой с катеров и вертолетов? Почувствуйте, так сказать, разницу!
 показать весь комментарий
 
Нах. нам твои катера, капитулянты хреновы? Чтобы кацапам их подарить? Зелупа уже капитуляцию готов подписать. Так что Черное море будет закрыто для Украины так же как и Азовское.
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Донбасс Зеленский Киев Нафтогаз нормандская четверка Россия Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх