 Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков

Документ в Париже во время правоохранительной выставки Milipol-2019 подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению, после ратификации этого соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт на закупку 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины.

По словам Авакова, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины, а Франция предложила комплексные условия кредитного финансирования проекта и частичную локализацию до 25% производства в Украине.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом, мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", – сказал министр.

Согласно условиям подписанного соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской – маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественным.

"Проект стоит 136 млн евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% – это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами", – рассказал Аваков.

"Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода", – уточнил глава МВД.

В целом проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны Госпогранслужбы – Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Новые катера будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Длина судна – 32 метра, максимальная скорость – 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию – 1200 морских миль.

Читайте также: Аваков показал французские вертолеты для Нацполиции и спасателей. ФОТО

Как сообщалось, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля 2018 года.