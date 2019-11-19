 Импорт газа с начала года достиг $1,8 миллиарда, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в сентябре 2019 года составила $178,8 за 1 тыс. кубометров, что на 12,8% больше, чем в августе 2019 года ($158,5).

Контрагентами по итогам девяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4,05 млрд кубометров газа на $769,63 млн, Германии – 2,83 млрд кубометров на $546,67 млн, Чехии – 478,65 млн кубометров на $91,23 млн, Венгрии – 462,89 млн кубометров на $88,62 млн, Польши – 342,78 млн кубометров на $71,7 млн, Франции – 356,62 млн кубометров на $69,98 млн, Австрии – 267,17 млн кубометров на $72,44 млн, Великобритании – 154,6 млн кубометров на $38,11 млн, Люксембурга – 133,66 млн кубометров на $32,26 млн, Словакии – 92,01 млн кубометров на $16,22 млн, Италии – 16,89 млн кубометров на $3,49 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,26 млн.

Импорт газа с контрагентами из России за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн.