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 На Черниговщине обнаружили 350 краж газа за два месяца

Сначала осени со стороны бытовых потребители специалистами АО "Черниговгаз" выявлено более 350 случаев нарушений связанных с учетом природного газа, из которых 121 был связан с вмешательством в работу средства измерительной техники (СИТ), 22 – несанкционированным восстановлением газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, за указанные нарушения физическим лицам-нарушителям доначислено более 310 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что все счетчики газа подлежат обязательной поверке, поскольку это сложный механизм, который со временем изнашивается и подвергается воздействию со стороны внешних факторов. Именно во время таких поверок, а также непосредственно во время проверки счетчика (снятие контрольных показаний, контрольного осмотра) и выявляются факты несанкционированного вмешательства в работу измерительного прибора.

В случае подтверждения факта несанкционированного вмешательства в СИТ владелец прибора обязан возместить убытки Оператору ГРС за проведение экспертизы. Он также вынужден будет приобрести новый счетчик газа за собственные средства, а также ему будет доначислен неучтенный объем природного газа.

"В октябре, одного из таких недобросовестных потребителей обнаружили в городе Нежин, Черниговской области. Потребитель "Т" самовольно вмешался в конструкцию счетчика за что и получил доначисление на сумму более 16 тыс. грн", – приводят пример в компании.

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"Черниговгаз" напоминает, что услуга периодической поверки счетчика для физических лиц осуществляется за счет предприятия. Сюда же входит демонтаж, транспортировка и монтаж учетного прибора. В случае же внеочередной поверки по требованию потребителя все расходы, связанные с процедурой, компенсируются последним.

Также в случае отказа в доступе к объекту бытового потребителя представителю АО "Черниговгаз" для снятия счетчика на периодическую поверку (или для его монтажа после поверки) потребителю изменяется режим начисления объемов природного газа в соответствии с требованиями Кодекса ГРС.

Напомним, поверка счетчиков газа осуществляется согласно закону "О метрологии и метрологической деятельности", Порядка представления средств измерений на периодическую поверку, обслуживание и ремонт, утвержденного постановлением Кабинета министров №474 от 8 июля 2015 года (Кодексом газораспределительных систем, утвержденным постановлением НКРЭКУ №2494 от 30 сентября 2015 года).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160530
 
 
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