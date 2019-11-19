 Чешские производители оружия планируют строительство заводов в Украине, – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совместном брифинге с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Гончарук отметил, что Чехия является одной из немногих стран мира, которая сняла все барьеры на поставки Украиной вооружений и входит в четверку стран мира (вместе с Великобританией, Канадой, Францией), которые предоставляют спецэкспортерам Украины лицензии на операции с оружием и товарами двойного назначения.

"В Украине есть много предприятий, которые производят продукцию для военно-промышленного комплекса, мы готовы к сотрудничеству с соответствующими чешскими партнерами и знаем о планах отдельных чешских компаний работать в этой сфере в Украине, и приветствуем эти планы, в частности по строительству в Украине заводов и предприятий", – подчеркнул Гончарук.

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Премьер-министр Украины также напомнил о рекордных объемах взаимной торговли между Украиной и Чехией.

"Торговля между Украиной и Чехией достигла рекордных значений за все годы независимости: за 8 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот составил рекордных $1,4 млрд и вырос на почти 14%. Мы готовы со своей стороны увеличивать эти показатели и надеюсь, что со стороны чешского бизнеса будет как по торговле, так и по инвестициям в Украину. Правительство со своей стороны будет готов всячески помогать", – подчеркнул Гончарук.