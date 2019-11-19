 Гончарук поручил новому главе "Укравтодора" сменить всех руководителей в регионах

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, представляя коллективу нового руководителя Александра Кубракова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства. Для этого нам нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". В честности и профессионализме Александра Кубракова – не сомневаюсь", – поручился за нового главу ведомства Гончарук.

Гончарук также призвал нового главу "Укравтодора" создать прозрачные условия закупок в ведомстве.

Одним из важнейших проектов премьер назвал строительство запорожского моста: приоритетная задача нового руководства "Укравтодора" – подготовить документацию и объявить международный тендер на достройку объекта.

Гончарук напомнил, что в бюджете-2020 заложена рекордная сумма на инфраструктуру. В частности, на ремонт и содержание дорог государственного значения предусмотрено 33,4 млрд грн, вдвое увеличена сумма на безопасность дорожного движения.

По словам премьера, также среди задач нового председателя "Укравтодора" – подготовка плана восстановления дорог на 2020 год, ревизия подготовки к зиме, а также активизация работы с международными партнерами для привлечения средств на строительство дорог.

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Как сообщалось, Кабинет министров назначил Александра Кубракова на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог на закрытом заседании 15 ноября.

Александр Кубраков – народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа" (№30 в списке). Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения главой правительства руководил Алексей Гончарук.