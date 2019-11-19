 Премьер Чехии заявил о прогрессе в вопросе выплаты Украиной многомилионного долга времен СССР

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на совместном брифинге с главой украинского правительства Алексеем Гончаруком, который транслировала пресс-служба Кабмина.

"Мы также говорили о так называемом "Ямбургском долге" и на самом деле ситуация продвигается и идет к ее решению", – сказл Бабиш.

При этом глава правительства подчеркнул намерение активизировать деловое сотрудничество с Украиной, отметив возобновление заседаний межправительственной комиссии.

Так называемый Ямбургского долг – это часть долгов СССР за участие Чехии в построении участка магистрального газопровода Ямбург-Западная граница, проходившем по территории Украины, напоминает Радио Свобода.

В июне 1997 года Украина и Чехия подписали соглашение о погашении украинского долга, который был вычислен еще в советских рублях. Сначала долг планировалось выплатить природным газом – 187,5 млн кубометров газа. Но цены на газ в то время подскочили и Украина долг не выплатила, пытаясь достичь новых договоренностей.

На 2011 год, по оценкам чешской стороны, долг составлял $200-220 млн, по оценкам Украины –$79,8 млн. Украина до сих пор долг не выплатила.