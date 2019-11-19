 Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины

Об этом говорится в пресс-релизе представительства Всемирного банка в Украине, передает БизнесЦензор.

"Внедрение амбициозного плана реформ, определенного новым правительством, ускорит приток инвестиций и экономический рост, что должно помочь создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения Украины. По нашему мнению, ключевыми реформами является создание прозрачного и эффективного рынка земли, демонополизация газового сектора путем разделения НАК "Нафтогаз Украины", повышение эффективности банковского кредитования экономики за счет сокращения доли неработающих кредитов в государственных банках", – отметила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахонен.

Согласно прогнозу ВБ, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,7% в 2020 году и 4,2% в 2021 году.

Всемирный банк также подчеркивает важность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создания прозрачного и эффективного рынка земли. По оценке ВБ, это позволит ускорить экономический рост в Украине на 0,5-1,5 процента в год в течение следующих 5 лет.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2019 год до 3,4% с 2,7%, прогнозируемых ранее. Предыдущий прогноз роста экономики на 2020 год составлял 3,7%.

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По оперативным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 4,2%, по сравнению с 4,6% во втором квартале. Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.