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 Apple запретила все мобильные приложения для вейпинга

Компания Apple запретила 181 мобильное приложение App Store, поощряющее вейпинг.

Об этом сообщила пресс-служба государственного Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, из AppStore будут удалены приложения, которые контролируют температуру и подсветку вейпов, соцсети и игры, связанные с вейпингом.

В июне 2019 года Apple также запретила приложения, которые рекламируют электронные сигареты.

В ЦОЗ отмечают, что ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о смерти, по меньшей мере, 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронными сигаретами. Всего зафиксировано 2 172 случая заболеваний от вейпинга в США.

ЦОЗ подчеркивает, что курение электронных сигарет повышает риск хронических обструктивных заболеваний легких, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти изделия содержат тяжелые металлы и канцерогены, глицерин и пропиленгликоль. Кроме того, регулярное использование ароматизированных жидкостей, особенно сладких, приводит к воспалению дыхательных путей, развитию опухолей, делает организм благоприятным к вирусным заболеваниям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160512
 
 
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