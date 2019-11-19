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 Потребительские настроения ухудшились впервые после избрания Зеленского

Потребительские настроения украинцев в октябре 2019 года ухудшились впервые после президентских выборов.

Об этом говорится в обзоре исследовательского агентства Info Sapiens, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в октябре потребительские настроения снизились на 1,6 п. по сравнению с сентябрем, достигнув 95,9 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 56,9.

В частности, ухудшились ожидания украинцев относительно курса гривни на ближайшие три месяца: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. – до 129,3.

Октябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы возрос на 0,5 п. – до 111,6, а индекс инфляционных ожиданий – на 2,3 п., до 179,1.

В целом, по данным исследования, индекс текущего положения в октябре вырос на 0,1 п. – до 88,1, в том числе индекс текущего личного материального положения снизился на 0,7 п. – до 82,6.

В то же время в октябре украинцы были более склонны делать крупные покупки: по сравнению с сентябрем индекс целесообразности таких покупок вырос на 0,9 п. и установился на отметке 93,7.

По данным Госстата, индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 2,7 п. и составил 101,1. В частности, три его составляющих также показали снижение: индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 5,1 п. – до 92,8, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год – на 2,4 пункта, до 105,1, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет – на 0,6 п., до 105,3.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1,9 п. по сравнению с августом, достигнув 97,5 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 62,6.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160510
 
 
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кто лучше, пенсионер или "кварталец"? лучше отправить квартал на пенсию.
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Коломойский со своей прислугой скоро последнее тут разворуют и свалят в Израиль. Коломойский уже ограбил деньги вкладчиков ПриватБанка на 5 миллиардов долларов и вывел из страны. Сейчас землю продадут. Скоро в Украине будет еще один геноцид! Украина в замкнутом круге, что у власти постоянно Мафия! Настоящая международная мафия!!! Мафия меняет лица у власти, но не меняются те, кто правит страной! У власти Украино-Российская мафия! Послушайте Леонида Ройтмана, который был внутри этой мафии!
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