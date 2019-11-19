 SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж

В систему бронирования уже внесены рейсы авиакомпании с апреля по октябрь с частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Рейсы будут выполняться в аэропорт Бове, который расположен в 70 км от французской столицы и используется лоу-костами Wizz Air и Ryanair.

Как сообщалось, рейсы Харьков-Париж в основной аэропорт французской столицы Шарля-де-Голля SkyUp выполнял с 14 июня по 6 сентября. Первоначально они должны были осуществляться два раза в неделю, однако SkyUp сократил частоту до одного рейса в неделю, объяснив это коммерческими причинами.