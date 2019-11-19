 ВТБ анонсировал завершение сделки по покупке последнего актива Kernel в России

Об этом глава российского банка Андрей Костин сообщил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"Переговоры находятся в финальной стадии. Сторонам осталось уточнить ряд вопросов, планируем это сделать в ближайшее время", – сказал Костин.

ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности России, и для этого с прошлого года активно покупает инфраструктурные активы РФ.

"Экспансию мы еще не завершили. Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того, как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов", – сказал Костин.

Инвестиции российского банка в зерновой бизнес превысили $1 миллиард, ВТБ уже получил контроль над четвертью экспортных зерновых мощностей в РФ, купив контрольные доли в двух зерновых терминалах в Новороссийске, а также стал владельцем контрольных пакетов оператора железнодорожных перевозок зерна "Рустранском" и зернового трейдера "Мирогрупп ресурсы".

"Нефть когда-нибудь закончится, а зерно – никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке", – подчеркнул российский банкир.

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Как сообщалось, ранее президент "Кернела" Андрей Веревский заявлял, что компания может рассмотреть возможность продажи акций глубоководного зернового терминала в порту Тамань (РФ) по приемлемой цене.

О планах агрохолдинга "Кернел" продать свой последний российский актив – 50% в зерновом терминале "Тамань" – стало известно еще в начале 2017 года.

Напомним, в 2012 году "Кернел" и Glencore приобрели 100% акций в глубоководном зерновом терминале в порту Тамань у группы EFKO. Стоимость сделки составила $265 млн. "Кернел" получил 50% доли в этом терминале.

Тамань включает элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. Мощность по перевалке составляет 3,6 млн тонн зерна в год.

В 2018 году "Кернел" передал свою квоту на перегрузку 1,8 млн тонн зерновых третьему лицу и получил за это $7,8 млн.

В 2016 году "Кернел" продал 2 маслоэкстракционных завода на юге России за 800 млн рублей (около $12 млн).

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".