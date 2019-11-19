 В Минэкономики создадут департамент защиты интеллектуальной собственности

Об этом заместитель главы министерства Дмитрий Романович сообщил во время выступления на конференции "Медиа право", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чиновник подчеркнул, что вопрос защиты интеллектуальной собственности является одним из восьми приоритетов, которые глава его ведомства Тимофей Милованов определил как перспективные.

"Это один из наших приоритетов. Таких у нас восемь. Вы также знаете, что фактически мы сейчас представляем два с половиной министерства, поэтому и приоритетов очень много, как и сфер, за которые отвечает министерство экономики. Быть среди восьми наших приоритетов – признак того, что сфера интеллектуальной собственности является очень важной отраслью", – подчеркнул Романович.

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Как сообщалось, ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил о полной перезагрузке руководства в органах регулирования интеллектуальной собственностью: увольнении гендиректора ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" ("Укрпатент") Андрея Кудина и директора департамента интеллектуальной собственности Минэкономики Валерия Жалдака, а также об уходе в отставку руководителя Национального офиса интеллектуальной собственности (НОИС) Богдана Моркляника.

10-11 октября депутаты от провластной фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты о внесении изменений в некоторые законы в отношении создания НОИС (№2255), об усиление охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (№2258) и о реформе патентного законодательства (№2259).

Все они уже прошли слушания в комитетах, в частности, первых два – 13 ноября, а третий – 30 октября.

Выручка "Укрпатента" в 2018 году сократилась на 11,8% – до 23,39 млн грн, а чистая прибыль выросла на 12,4% – до 24,95 млн грн.