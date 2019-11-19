[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.1 26.46
 Энергетика, Транспорт
  609  0
Все про:авто (2118) АЗС (635) цены (1157) сжиженный газ (455)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупные розничные сети 19 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG СУГ подорожал на 6 копеек – до 12,14 и 12,13 грн за литр соответственно.

На станциях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 5 копеек за литр. Также цены выросли на Shell, SOCAR, BVS и "Рур Групп".

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 1-3 коп. – до 10,82-10,91 грн/л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 19 ноября выросла на 2 коп./л – до 11,52 грн/л.

Оптовые цены СУГ начали рост с конца октября. За этот период цена ресурса выросла на 5% (941 грн за тонну) – до 18 659 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160486
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газпром Донбасс Зеленский Киев Нафтогаз Нацполиция нормандская четверка Порошенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх