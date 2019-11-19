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 Sony выкупила 100% акций американской телекомпании с офисом в Киеве

Sony, которой принадлежит 58% акций компании Game Show Network, выкупила оставшиеся 42% у телекомоператора AT&T за $500 млн.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на профильное издание о телерынке Deadline, передает БизнесЦензор.

После закрытия сделки Sony получит 100% акций в GSN.

GSN Game Show Network – американский телеканал, специализирующийся на развлекательных программах и шоу, в частности производящий оригинальные популярные проекты America Says, The Chase, Common Knowledge, Catch 21 и другие.

У компании также есть быстрорастущее подразделение разработки мобильных и браузерных игр GSN Games. В портфолио GSN Games такие игры, как Casino, Bingo Bash, Solitaire TriPeaks и WorldWinner.

У GSN Games 6 офисов: в Лондоне, Бостоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Бангаллоре и в Киеве. По данным DOU, украинский офис насчитывает до 80 специалистов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160485
 
 
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