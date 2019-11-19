 Контракт на транзит российской нефти через Украину будет продлен автоматически, – "Нафтогаз"

Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 года, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другую о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", – сказано в документе.

Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" заключен 16 ноября 2004 года.

Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями.

Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями. В 2015-2018 годах она действовала на уровне 8,6 евро за тонну. В мае глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с "Транснефтью" без изменения текущего уровня тарифа.

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Напомним, с 1992 по 2001 год ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49-53 млн тонн.

В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршртут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн тонн в год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн тонн в год. Следовательно, с 2002 года по 2010 год ежегодный транзит упал до 27-40 млн тонн.

В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн тонн в год и транзит упал до 14-18 млн тонн.