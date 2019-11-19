 "Нафтогаз" предупредил о фейковых сообщениях российских СМИ о газовых переговорах

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления – неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные)", – сказано в сообщении.

Как пояснили в НАК, речь идет о фейковом сообщении ТАСС со ссылкой на "источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам" о том, что Еврокомиссия якобы рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив реверсный поставки.

В "Нафтогазе" напомнили, что Еврокомиссия ранее рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт с новым оператором украинской ГТС на транспортировку газа через территорию Украины в значительном объеме по европейским правилам, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

"Предупреждая следующие откровения источника ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме. Будьте осторожны, проверяйте информацию и ее источники. Такого в ближайшие месяцы будет много", – добавили в "Нафтогазе".

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Как сообщалось, накануне "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.