 Квартальная прибыль агрохолдинга Косюка превысила $100 миллионов

Об этом свидетельствуют данные квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, выручка МХП в третьем квартале возросла на 26,8% – до $559,8 млн, а EBITDA – на 10,1%, до $109 млн.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 2,2% – до $93,9 млн, тогда как операционная сократилась на 43,8% – до $39,8 млн.

Такие показатели чистой прибыли агрохолдинг поясняет позитивными курсовыми разницами в отчетном периоде в размере $109 млн по сравнению с курсовым убытком $88 млн в третьем квартале 2018 года.

МХП отмечает, что за указанный период экспортная выручка достигла $317 млн, что составляет 57% от общей выручки (третий квартал 2018 года – $223 млн, 57% от общей выручки).

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Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2019 года нарастил объем производства мяса птицы на 24% – до 186,56 тыс. тонн.

"Мироновский хлебопродукт" в апреле-июне 2019 года увеличил чистую прибыль на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $138 млн. В целом за шесть месяцев 2019 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% – до $171 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Мироновский хлебопродукт" по итогам первого квартала 2019 года получил $33 млн чистой прибыли, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.