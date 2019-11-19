[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.1 26.46
 Власть
  511  1
Все про:Зеленский (464) назначение (459) Тимошенко (27)

 Зеленский: Тимошенко предлагала своих кандидатов на "сладкие" должности в обмен на поддержку

Лидер партии "Батькивщина" до заявления о переходе в оппозицию предлагала президенту Владимиру Зеленскому назначить предложенных ею людей на важные должности в обмен на лояльность ее политической силы в парламенте.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции", – отметил президент.

"Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали", – добавил Зеленский.

Ранее в эфире ICTV Тимошенко заявила, что предлагала некоторых специалистов новым властям после победы президента Владимира Зеленского на выборах для реализации реформ и привлечения в страну инвестиций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160457
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
баранам при владі, які продовжують програму порошенко знищення пенсіонерів низькими пенсіями високими тарифами, не потрібні спецалісти, які можуть вивести країну з кризи і бідності, вони і в даний час спираються на бариг які забирають в обездолених солодке і ніяк не нажеруться,а посади бачать щоб обжираться за чужий рахунок,і їм не зрозуміти що таке робота на державу.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газпром Донбасс Зеленский Киев Нафтогаз Нацполиция нормандская четверка Порошенко Россия
 
 
 
 
 
 вверх