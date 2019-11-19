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 Долг за потребленный газа накопили 71% потребителей на Буковине

По состоянию на 1 ноября 2019 жители Черновицкой области задолжали за газ более 500 млн грн, что почти на 6% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба поставщика газа – ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Из-за увеличения неплатежей за газ, в октябре этого года компания направила 2899 поручений на отключение должников, уклоняющихся от уплаты. Наибольшие долги за газ у жителей Черновцов, Вижницкого и Новоселицкого районов области.

Как отмечается в сообщении, с октября текущего года началась монетизация льгот, которая касается 40 тыс. клиентов ООО "Черновцыгаз Сбыт". Так как государственную помощь на газ они в дальнейшем получают деньгами, эти льготы не учитываются в счетах за газ, поэтому им необходимо платить полностью. Ведь наличие у потребителя просроченной задолженности за газ может привести к лишению его государственной помощи и стать причиной прекращения газоснабжения из-за долгов.

"Клиентам компании, получают наличными государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо самостоятельно оплачивать услуги газоснабжения в полном объеме и контролировать состояние лицевого счета с помощью онлайн сервисов или через посещение Центров обслуживания клиентов", – пояснила директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

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По данным компании, на начало ноября 2,4 тыс. субсидиантов имеют просроченную задолженность за газ в размере более 340 грн. Для получения субсидии им необходимо срочно решить вопрос расчетов за полученные услуги газоснабжения. Со своей стороны, ООО "Черновцыгаз" информирует управления труда и социальной защиты о наличии у льготников и субсидиантов задолженности за потребленный природный газ.

Сейчас в Черновицкой области задолженность льготников и субсидиантов составляет 30,3 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160448
 
 
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