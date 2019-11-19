 Херсонскую нефтеперевалку Курченко продали за 200 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЭТАМ", передает БизнесЦензор.

На аукцион был выставлен имущественный комплекс общей площадью 5 471,5 кв. м.

На аукцион зарегистрировалось и оплатили гарантийный взнос (более 8 млн грн) 5 участников, которые активно торговались между собой. Имена претендентов и победителя система СЭТАМ не раскрывает.

"Как мы и ожидали, лот заинтересовал крупных игроков на рынке. Благодаря конкурентным торгам заработали дополнительно почти 39 млн грн. Надеюсь после продажи предприятие будет еще активнее работать на топливном рынке Украины", – отметил глава "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Как сообщалось, ранее свое намерение приобрести Херсонский комплекс подтверждала группа ТАС Сергея Тигипко.

На первые торги 9 октября заявки подавали шесть участников,однако аукцион не состоялся, поскольку ни один из них не уплатил гарантированный взнос, который на тот момент был 10,07 млн грн.

Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн, на повторном аукционе она была снижена до 161,3 млн грн ($6,4 млн).

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

Напомним, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП).

В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).