 Глава Минобразования анонсировала увольнение учителей сельских школ. ВИДЕО

Об этом министр образования Анна Новосад заявила в эфире канала "1+1", передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

По словам главы Минобразования, в связи с этим учителям придется переквалифицироваться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас. Бесспорно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет дополнительно повышать квалификацию и переквалифицироваться", – сказала Новосад, отвечая на вопрос, что будут делать учителя закрытых сельских школ.

"Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать и делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школ. Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться и иметь доступ к лучшим образовательных услуг, и высвобождать средства на повышение зарплаты и на обустройство лучшего образовательного пространства", – отметила министр.

Как сообщалось, в конце октября министр развития общин и территорий Алена Бабак поручила главам областей до конца ноября сформировать планы оптимизации сетей объектов предоставления публичных услуг, в том числе школ, детских садов, больниц, амбулаторий, культурных и спортивных объектов.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад отмечала, что оптимизация сети учебных заведений должна стать одним из источников средств для повышения зарплат учителям.

По словам министра, средняя стоимость подготовки одного ученика или ученицы по стране составляет 21 тыс. грн, но для так называемх малокомплектных школ эта сумма выше в разы.

"Некоторые школы в Украине (к сожалению, их около тысячи) так называемые малокомплектные, где может учиться меньше 30 учеников, меньше 40 на все классы. Там стоимость подготовки одного ученика или ученицы может быть больше 100 тыс. гривен. Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать", – сказала Новосад.

При этом министр подчеркнула, что ученики таких школ в случае, если они будут закрыты, должны получить доступ к опорным школам.