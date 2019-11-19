 Украина не пойдет на условия "Газпрома" для продолжения транзита газа, – Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире телеканала ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", – сказал Оржель.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

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Как сообщалось, накануне "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.