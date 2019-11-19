 Долг арестованных ТЭЦ Дубневичей перед "Нафтогазом" достиг 800 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в прошлом году "Гарант Энерго М" получил ТЭЦ в управление от Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Однако из-за бесхозяйственности частного управляющего имуществом ТЭЦ отопительный сезон в двух городах с населением около 60 тысяч человек оказался под угрозой. Для решения проблемы ТЭЦ были переданы в упроавние группе "Нафтоогаз".

Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, управителем которых является обособленное подразделение предприятия группы "Нафтогаз" ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока.

"Таким образом, выполнены один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздол", – сказно в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей. До сих пор Иван Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар.

Как сообщалось, на минувшей неделе новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Читайте также: Менеджеры Дубневичей мешают запустить арестованные ТЭЦ на Львовщине, – АРМА

Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).