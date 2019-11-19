 Милованов показал приложение для контроля за уплатой налогов аграриями. ВИДЕО

Работу программы глава министерства Тимофей Милованов продемонстриировал в эфире Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"За два месяца мы уже сделали. Вот у меня на телефоне. Я вам покажу сейчас. Есть у меня карта, карта Украины. Вся Украина сейчас. Я, например, беру Николаевскую область. Что здесь есть? Я в любое село могу зайти, любой город. Это участки, на которых что-то растет. Мы смотрим здесь. Красное, зеленое, желтое. Что это такое? Нажимаю здесь на объяснение. Красное – это рапс, зеленое – это озимая пшеница. И далее по каждому виду", – рассказал Милованов.

Министр отметил, что программа дает возможность увидеть "участки, которые не зарегистрированы в Геокадастре на сегодняшний день, но на которых с помощью спутниковых данных и искусственного интеллекта мы видим, что в этом году здесь вырастили урожай".

"Мы к этому сейчас подтягиваем данные налоговой. Мы будем видеть, где растет и не платят налоги вообще. После этого мы также подтянем со временем реестр прав собственности. Мы будем знать, кто является владельцем самом деле. Мы будем мониторить изменения", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада голосами депутатов от "Слуги народа" и внефракционных приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме.