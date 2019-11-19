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Все про:ВВП (515) Германия (714)

 Бундесбанк не видит рисков спада в экономике Германии

Рост немецкой экономики останется слабым в четвертом квартале, однако поводов для опасений рецессии нет.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Замедление экономики Германии, вероятно, продолжится в четвертом квартале 2019 года. Однако оно вряд ли значительно усилится. При нынешнем положении дел общая производительность экономики может в большей или меньшей степени стагнировать", – сказано в документе.

Регулятор добавил, что существуют признаки того, что перспективы промышленного сектора могут стабилизироваться.

Германии удалось избежать рецессии в прошлом квартале: данные показали, что экономика выросла на 0,1% в квартальном исчислении. Однако показатели, скорее всего, указывают на признаки стабилизации, а не восстановления, поскольку сектора, ориентированные на экспорт, продолжают испытывать трудности.

Как сообщалось, ВВП Германии во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом, когда был зафиксирован рост на 0,4%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160394
 
 
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