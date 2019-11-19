 Прокуратура направила в суд дело о завладении имуществом "ВТБ Банка" на 100 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

Согласно материалам следствия, директор частной компании привлек к преступной схемы частного нотариуса Киевского городского нотариального округа.

"Последний, действуя по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества у ПАО "ВТБ Банк", а именно 2 нежилых помещения в Харькове и 23 квартиры в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева", – сказано в сообщении.

На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн грн.

Как отмечается в сообщении, в ходе досудебного расследования на все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест, и в дальнейшем возвращены Фонду гарантирования вкладов физических лиц в лице ПАО "ВТБ банк".

Действия директора частного общества квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; как пособничество в составлении нотариусом заведомо поддельного документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц; как использование заведомо поддельного официального документа, а также как пособничество в злоупотреблении нотариусом своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкцией статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

"Нотариус в связи с сокрытием от правооохоронних органов объявлен в розыск", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, СБУ в августе заявила о возвращении Фонду гарантирования вкладов Украины возвращено имущество на сумму более 100 млн грн, которое было незаконно выведено из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк".

"ВТБ Банк" (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

НБУ 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.