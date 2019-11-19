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Все про:МОК (6) Олимпиада (19)

 Сервис аренды жилья Airbnb стал спонсором Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал соглашение о сотрудничестве с сервисом аренды жилья Airbnb.

По информации Financial Times, сумма сделки составила $500 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Контракт учитывает стоимость услуг сервиса Airbnb, который будет бесплатно предоставлять жилье спортсменам и функционерам во время Олимпиад.

Ожидается, что сотрудничество МОК и сервиса позволит организаторам Игр сэкономить на строительстве инфраструктуры, а жителям принимающих соревнования городов – получить дополнительный доход.

Главной частью контракта МОК и Airbnb станет запуск программы Airbnb Olympian Experiences, которая предоставит путешественникам возможность тренироваться с профессиональными спортсменами.

Соглашение с Airbnb рассчитано на пять Олимпиад: компания выступит в роли спонсора на летних Играх в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028), а также на зимних в Пекине (2022) и Милане/Кортине-д'Ампеццо (2026).

Airbnb станет 14 глобальным партнером МОК наряду с такими компаниями, как Coca-Cola, Samsung, Visa, P&G, Panasonic, Alibaba, Toyota и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160391
 
 
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