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Все про:Укрспирт (122) Минэкономразвития (920) дивиденды (239) Милованов Тимофей (43)

 "Укрспирт" перечислил дивиденды в госбюджет, – Милованов

Госпредприятие "Укрспирт" перечислило в государственный бюджет 2,5 млн грн дивидендов.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Укрспирт" сегодня перечислил государству первые платежи. 1,7 млн грн налога на прибыль за третий квартал и 2,5 млн грн дивидендов", – сообщил Милованов.

Министр напомнил, что с 1 ноября проходит финансовый и технический аудит "Укрспирта".

Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль "Укрспирта" составила 22 млн грн.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" относительно либерализации деятельности в сфере производства спирта".

23 октября Кабмин назначил исполняющим обязанности директора госконцерна "Укрспирт" советника министра экономики Сергея Блескуна вместо Юрия Лучечко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160389
 
 
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