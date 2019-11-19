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 Фермерам хватит 4 миллиарда в бюджете на кредиты для покупки земли, – представитель Зеленского

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко опровергает критику о недостаточной поддержке для аграриев в госбюджете на 2020 год, в частности, малых и средних фермеров, на покупку земли после отмены моратория на ее продажу.

Об этом Лещенко заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда наши оппоненты говорят, что 4 млрд грн – это мало, их не хватит, то мы отвечаем, что 4 млрд грн у нас заложены на четвертый квартал 2020 года. Мы раньше 1 октября 2020 года не запустим оборот сельхозземель", – сказал уполномоченный.

Лещенко подчеркнул, что этих средств, если они понадобятся аграриям, на трехмесячный период в конце следующего года хватит.

"Люди путают, они считают, что эта сумма рассчитана на целый год", – отметил он.

Представитель президента также указал, что бюджетная программа предусматривает субсидирование кредитной ставки для аграриев.

"3-5% годовых будет эффективная ставка кредитования. Мы будем обеспечивать эту ставку от учетной ставки Нацбанка, которая имеет положительную тенденцию к уменьшению", – пояснил представитель Зеленского.

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Как сообщалось, в государственном бюджете на 2020 год, принятом 14 ноября Верховной Радой, исключена запланированная ранее статья расходов в сумме 4,4 млрд грн на удешевление кредитов аграриям на покупку земли после запуска рынка.

"Средства на предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в доработанном законопроекте №2000 агрегированы по одной программе (код 1201150) в объеме 4 млрд грн, однако в сопроводительных материалах к этому законопроекту нет объяснений относительно порядка использования таких средств (в частности, по направлениям предоставления такой поддержки), при этом исключены расходы в сумме 4,4 млрд грн на удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в выводах бюджетного комитета ко второму чтению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160384
 
 
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