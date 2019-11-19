 Суд подтвердил законность вывода с рынка "Диамантбанка" Жвании и Мартыненко

Соответствующее решение Шестой апелляционный административный суд принял 13 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке напомнили, что "Диамантбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017 года из-за снижения нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального уровня, а также невыполнения в установленный срок плана докапитализации банка.

После этого владелец существенного участия в банке – ООО "ПФК "Энергоинвест" – в сентябре 2017 года оспорил это решение НБУ в суде.

29 мая 2019 года Окружной административный суд города Киева признал законным решение о выводе банке с рынка.

"Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец и третьи лица на стороне истца обжаловали данное решение в апелляционном порядке . Однако апелляционный суд отклонил их требования", – констатирут в НБУ.

Читайте также: Фонд гарантирования увеличил выплаты вкладчикам банка Жвании и Мартыненко

Как сообщалось, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 22 июня 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". По оценке Фонда гарантирования, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 1,24 млрд грн.

При этом в июне 2017 года состоялась сделка по передаче части активов "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.