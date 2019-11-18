 Киев не будет платить за некачественное питание детей в школах, – КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов, передает БизнесЦензор

"За этот год мы достаточно серьезно продвинулись в реформировании образовательных направлений в столице, в частности, что касается системы питания. Самый большой вопрос, которое было как у родителей, так и общественности в целом – качество школьного питания. Для решения этого вопроса мы разработали новые тендерные требования, которые станут инструментом улучшения качества. Отныне районные управления образования, как заказчики услуги школьного питания будут иметь унифицированные стандарты во всем городе", – отметил Мондриевский.

В рамках этой тендерной документации были заложены следующие принципы:

в случае установления заказчиком или его уполномоченными представителями по результатам весового контроля отходов пищевых продуктов больше, чем 50% от общего объема оказанной услуги на день весового контроля, Заказчик считает, что услуга исполнителем не оказана и не подлежит оплате;

определение и направления к исполнителю уполномоченных представителей со стороны заказчика для оперативного решения вопросов качества пищевых продуктов;

компенсация исполнителем за использованные ресурсы (воду, электроэнергию и тому подобное) переданного в срочное платное пользование имущества пищеблока для оказания услуг согласно договора;

в случае наличия у заказчика информации о получении участником штрафных санкций за ненадлежащее исполнение или неисполнение аналогичных договоров за последние два года, заказчик имеет право на отклонения предложения указанного участника торгов.

"Город больше не будет платить за отходы. Это означает, что в случае, когда продуктов выбросили больше, чем детки съели, предприятие не получит средств. Таким образом, мы приобщаем более 300 тыс. маленьких "контролеров" – учеников, которые и пробуют эти завтраки. Наша главная цель – качественное, полезное и вкусное питание. Поэтому по новым правилам мы обяжем предприятия, предоставляющие эту услугу, ответственно относиться к приготовлению блюд для наших деток. К тому же штраф в размере 20% от цены, определенной в договоре, является эффективным инструментом для этого", – добавил заместитель председателя КГГА.