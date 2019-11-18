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 "Киевский метрополитен" показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь. ФОТО

В КП "Киевский метрополитен" сообщают, что построен первый "тоннель" в метро на Виноградарь.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

Киевский метрополитен показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь 01

"Первый "тоннель" в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца", - сказано в сообщении.

Киевский метрополитен показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь 02

Отмечается, что работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках.

Киевский метрополитен показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь 03

Первый участок от метро "Сырец" длиной около 1,3 км будет проложен закрытым способом - методом тоннельной проходки. Еще около 2,4 км - будут построены открытым способом.

Киевский метрополитен показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160372
 
 
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