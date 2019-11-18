 "Киевский метрополитен" показал первые постоянные железобетонные конструкции метро на Виноградарь. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Первый "тоннель" в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках.

Первый участок от метро "Сырец" длиной около 1,3 км будет проложен закрытым способом - методом тоннельной проходки. Еще около 2,4 км - будут построены открытым способом.